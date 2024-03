Tulitaukovaateet useaan otteeseen torpannut Yhdysvallat vaatii taisteluiden välitöntä keskeyttämistä Gazassa

Yhdysvallat on jättänyt YK:n turvallisuusneuvostolle päätöslauselmaluonnoksen, jossa vaaditaan taisteluiden välitöntä keskeyttämistä Gazassa yhdistettynä panttivankien vapauttamiseen.

Yhdysvallat on viime kuukausina käyttänyt useaan otteeseen veto-oikeuttaan torpatakseen tulitaukovaatimukset turvallisuusneuvostossa. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa ainakin lähes 32 000 palestiinalaista, mutta Yhdysvallat on pysynyt vankasti läheisen liittolaisensa tukena.