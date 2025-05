Valtteri kohtasi kotirappusillaan mystisen yllätysvieraan: Harvinaislaatuinen kohtaaminen tallentui videolle

Harvinaislaatuinen ihmisen ja liito-oravan kohtaaminen tallentui videolla Espoossa.

Espoon Tapiolassa asuva Valtteri Aaltonen oli palaamassa perjantaina iltapäivällä kotiinsa poikansa kanssa, kun aivan hänen kotinsa rappusten edessä nökötti yllättävä vieras.

Kyseessä oli liito-orava, joka ei vaikuttanut vierastavan ihmisiä lainkaan.

– Siinä meidän rappumme edessä tämä ystävä odotteli. Ihmettelimme sitä siinä hetken ja seurailimme sitä. Hän kierteli meidän rakennustamme tutkaillen.

Aaltonen kertoo, että yllättäen utelias liito-orava lähti kiipeämään hänen jalkaansa pitkin ylös.

– Hän ehkä arveli, että tuossa saattaisi olla puu, Aaltonen kertoo.

Pieni vieras kiipesi myös Aaltosen pojan jalkoja pitkin ylös ja olisi ollut ilmeisesti valmis kiipeämään aina päähän asti, ellei sitä olisi varovasti estelty.

Maan pinnalla irti omasta maailmastaan

Aaltonen luonnehtii liito-oravan vaikuttaneen maan kamaralla hieman hämillään olevalta – ikään kuin irrottautuneena omasta, korkeuksissa sijaitsevasta maailmastaan.

Aaltonen kertoo huolestuneensa, kun liito-orava siirtyi kiertelemään toisen talon ympärille.

– Aloin pohtia, onko sillä kaikki hyvin, kun se ei lähtenyt kiipeämään puihin, vaikka ympärillä oli niitä.

Aaltonen soitti asiasta Korkeasaaren villieläinsairaalaan.

Sairaalasta pohdittiin, että kyseessä saattaa olla poikanen, joka kannattaisi tuoda turvaan pahvilaatikossa.

– Kävin kotoa hakemassa laatikon. Naapurit vahtivat oravaa sillä aikaa. Kun palasin siihen, niin sitten se olikin kiivennyt korkealle koivuun.

– Hän katosi korkeuksiin omiin maailmoihinsa. Sen jälkeen emme enää nähneet häntä.

Näky herätti mystisyyden tunteen

Aaltonen pohtii kuulleensa jo aiemmin, että liito-oravaa kuvaillaan tietyllä tavalla myyttiseksi hahmoksi.

– Siinä kohtaamisessakin oli sellainen mystisyyden tunne.

Aaltonen kertoo asuneensa Tapiolassa jo kymmenisen vuotta. Hän on nähnyt liito-oravasta aiemmin vain kerran pienen vilahduksen hyppäämässä latvuksesta hämärän aikaan.

Vieras tuli luonnon ja ihmisen yhteiseloa pohtivan tutkijan luo

Aaltonen hämmästelee sitä, että miten harvinainen pikkuvieras tuli juuri hänen luoksensa.

Aaltonen on nimittäin tutkijatohtori Helsingin yliopistossa ja hän on mukana Must-hankkeessa, jonka keskiössä on ihmisten ja luonnon monimuotoisuuden yhteishyvinvointi.

Aaltonen kertoi kohtaamisestaan myös kollegoilleen.

– He pitivät minua onnekkaana ja monet sanoivat olevansa kateellisia, koska ovat aina halunneet tavata liito-oravan.

Aaltonen toivoo, että tietoisuus uhanalaisista liito-oravista lisääntyisi. Hän toteaa, että liito-oravaa voidaan kutsua myös niin sanotuksi sateenvarjolajiksi.

– Kun huolehditaan, että liito-oravilla on hyvät lisääntymis- ja levähdyspaikat olemassa, niin samalla tullaan epäsuorasti suojelleeksi paljon muutakin samoissa ekosysteemeissä elävää luontoa.

– Näiden myyttisten hahmojen suojeleminen voi olla muillekin hyvä asia.