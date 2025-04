Kommentti: Jokereiden v*tutukselle on iso syy – merkittävä seikka jää nyt vaille huomiota

Pelicans otti kolmannen voittonsa Liigan karsintasarjassa, kun se oli tiistaina parempi Miro Väänäsen tekemällä jatkoeräosumalla lukemin 4–3. MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen nostaa esiin sen, miksi Jokereita ärsyttää nyt oikein huolella.

Lähtökohta

Pelicans avasi karsintasarjan tyylillä, kun se jätti Jokerit totaalisesti jalkoihinsa Lahdessa käydyssä kamppailussa (5–0). Puntit tasoittuivat Helsingissä, kun Jokerit sai juonenpäästä kiinni. Ville Vainikainen iski jatkoerässä ratkaisuosuman, minkä myötä kysymykset kääntyivät taas Pelicansin suuntaan.

Mitä nyt?

Pelicans otti sarjan toisen kiinnityksensä lauantaina Lahdessa, kun se nollasi jälleen Jokerit. Ottelun suurin puheenaihe ei liittynyt niinkään siihen, mitä kaukalon sisällä tapahtui, vaan siihen, mitä Lahdessa nähtiin taiston tauottua.

Lahden joukkotappelu poiki rikosilmoituksen ja tapaus loi entisestään jännitettä lehtereiden puolelle.

Pelillisesti Jokerit jäi Lahdessa jälkeen, osittain sen haavoittuvaisuuden takia. Jokerit menetti sarjan kolmannessa ottelussa avainhyökkääjänsä Alexander Forslundin, mikä näkyi heti narriryhmän suorittamisessa.

Tiistain nelosottelun alla Jokerit sai hyviä uutisia, kun Forslund, pelikiellosta vapautunut Samuel Salonen ja sarjan edellisestä ottelusta sivussa ollut Oliver Suni palasivat narriryhmän kokoonpanoon.

Samaan aikaan Jokereiden nimihyökkääjä Juhamatti Aaltonen jäi pelaavan rosterin ulkopuolelle.

Kommentti jatkuu kuvan alla.

Pelicans vei lauantaina Jokereita Lahdessa.Tomi Natri /All Over Press

Iso kuva

Salosen, Forslundin ja Sunin muodostama ketju aiheutti Pelicansille harmaita hiuksia tiistaina Helsingissä. Jokerit sai sellaisen syömähampaan, mitä se oli kaivannut koko ottelusarjan ajan.

Jokereiden ote ei heijastunut valotaululle etenkään toisessa erässä, kun isännät hermoilivat. Pelicans rokotti armotta Jokereiden tekemistä virheistä.

Erän edetessä hallinta kääntyi taas narriryhmän suuntaan. Valtteri Filppulan tekemä 3–3-tasoitusmaali räjäytti Helsingin vanhan jäähallin – kielikuvallisesti. Jokeri-yhteisö teki taas kerran ottelutapahtumasta ikimuistettavan – uskomattomalla tunnelmanluonnillaan.

Itse ratkaisu oli Jokereiden kannalta tyly, kun kotiyleisön ja kotijoukkueen mielestä Ben Blood kampitettiin puolustussiniviivan tuntumassa. Konsta Hirvonen nosti ja jakoi kiekon Miro Väänäselle, joka ei erehtynyt.

Tappio on erityisesti karvas Jokereille siksi, koska se pelasi sarjan parhaan pelinsä. Jokerit on pystynyt nostamaan tasoaan merkittävällä tavalla pelien edetessä. Se ei saanut kuitenkaan työlleen palkintoa tiistaina Helsingissä.

Sekös vituttaa.

Fakta on kuitenkin se, että vain voitot muistetaan. Pelillinen petraaminen jää vaille huomiota, jos tulossarakkeeseen merkataan L (loss, tappio).

Kommentti jatkuu kuvan alla.

Pelicans juhli tiistaina Helsingissä.Tomi Natri /All Over Press

Jatko

Jokereiden kannalta iso kysymys on se, että miten se saa vietyä Helsingin vahvat otteensa Lahden puolelle, kun ottelusarja on torstaina katkolla mastokaupungissa. Pelicans on ollut tähän mennessä joka kerta selkeästi vahvempi Lahden pikkuaskissa, missä Jokerit on kipuillut pelinsä kanssa.

Sarjan kehityskaari puhuu sen puolesta, että Jokerit pystyy pistämään liigaseuran koville. Mutta riittääkö sekään?

Jokereiden väkevä yritys ei meinaa nyt johtaa mihinkään sen suurempaan.