Kirvelevä kokemus jätti jäljen Pelicans-tähteen – nähnyt saman aiemmin vain televisiossa: "Se oli todella syvältä"

Pelicansin ja HIFK:n välistä seitsemättä puolivälieräottelua oli pelaamatta kymmenisen minuuttia, kun Lars Bryggman astui esiin. Hyökkääjä tasoitti ottelun ensin 3–3:een ja iski reilu minuutti ennen summeria voittomaliksi jääneen osuman, joka räjäytti Lahden Isku-areenan huutoon. Villit tuuletukset kertoivat, että hyvältä tuntui.

Voit katsoa Bryggmanin ratkaisumaalin pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Bryggmanille tilanne ei ollut uusi. Hän nousi kahdella maalillaan sankariksi myös vuosi sitten, kun Pelicans niisti KalPan puolivälierissä niin ikään seitsemännessä ottelussa.

Isot onnistumiset ovat tuoneet Bryggmanille maineen suurten pelien miehenä.

– Varmaankin siinä on paljon onnea. Se on yksi osa, Bryggman kuittaa utelut suurten maalien syntysyistä.

– Ajattelutapani noissa peleissä on, että pitää löytää tasapaino, milloin rakentaa peliä ja milloin pitää peli yksinkertaisena. Otteluita ei voita, jos vain siirtelee kiekkoa, eikä halua rakentaa. Pitää ymmärtää, koska on oikea aika, mutta silloin pitää olla rohkeutta tehdä se. Se on ollut ajattelutapani noissa peleissä, mutta myös muuten. Mutta siinä on varmasti mukana paljon onnea. Tarvitaan hyviä syöttöjä ja sitten pitää olla oikeassa paikassa.

Hyvistä syötöistä puheen ollen, niistä Bryggman on tällä kaudella päässyt nautiskelemaan. Ruotsalainen muodostaa Pelicansin ykkösketjun maanmiehensä Patrik Carlssonin ja yhdysvaltalaisen Ryan Laschin kanssa. Pelicansin kultakypärä Lasch keräsi runkosarjassa tehopisteet 9+45 ja oli SM-liigan syöttöpörssin kakkonen heti Jori Lehterän jälkeen.

– Siinä on kaksi huippupelaajaa. Ryan on varmastikin yksi parhaista syöttelijöistä Euroopassa. Carlsson tasapainottaa ketjua hienosti ja hänellä on mainio laukaus. Hän pystyy pelaamaan joka puolella kenttää. On hauska pelata heidän kanssaan. Uskon, että eroavaisuutemme pelaajina ovat tehneet meistä niin hyviä.

Toista kauttaan Lahdessa pelaava Bryggman pelaa kenties uransa parasta kautta. Runkosarjassa hän keräsi tehot 20+23 ja näin lähes tuplasi viime kauden pistesaldonsa. Toki otteluitakin kertyi 12 enemmän.

Bryggman näkee kehittyneensä pelaajana Lahdessa.

– Kun tulin viime vuonna, olin vähän vaikeuksissa pelini kanssa. Sain loistavaa tukea pelikavereilta, henkilöstöltä ja kannattajilta. Vaikken aloittanut kovin hyvin, he ovat koko ajan auttaneet minua parhaan kykynsä mukaan. Olen kehittynyt koko ajan.

Aika Lahdessa on tuonut myös yhden varsin näkyvän muutoksen Bryggmanin olemukseen kentällä. Hyökkääjä viilettää kentällä numero 2 pelipaidassaan. Hyökkääjälle poikkeuksellinen numero tarttui mukaan viime kauden aluksi.

– Käytän yleensä numeroa 22. Kun tein sopimuksen, 22 ei ollut vapaana, joten päätin ottaa kakkosen. Tänä vuonna olisin saanut numeron 22, mutta päätin pysyä kakkosessa.

Vaikeuksista voittoon

Yhtenä ennakkosuosikkina kauteen lähteneen Pelicansin runkosarja oli kaksijakoinen. Alku oli karmea. Pelicans voitti vain kuusi ensimmäisistä 18 ottelustaan. Keskiviikkoiltana 1. marraskuuta joukkue kokoontui Lahden jäähallille kriisipalaveriin, jonka Jonas Enlund myöhemmin nimesi dartsturnaukseksi. Suunta kääntyi.

Bryggman uskoo vaikeuksien kasvattaneen joukkuetta.

– Se oli tietysti vaikeaa aikaa, mutta tiesimme, että kausi on pitkä, että meillä on aikaa, jos vain selvitämme tilanteen. Nousimme runkosarjassa kolmanneksi, joten meillä todella oli aikaa, mutta onnistuimme myös korjaamaa tekemistäme. Uskon, että se on auttanut meitä pudotuspeleissä. Tiedämme, että pystymme selättämään vaikeudet ja nousemaan voittoon, Bryggman sanoo.

– On helppo vaipua negatiivisuuteen, mutta jos sille tielle lähtee, asiat menevät vain huonommiksi. Onnistuimme hienosti pääsemään sen yli yhdessä ja teimme sen jälleen seitsemännessä pelissä (IFK:ta vastaan).

Pelicans ammentaa kauden huipennukseen voimaa myös viime kauden kokemuksista. Joukkue yllätti monet ja eteni aina finaaleihin saakka. Tappara oli kuitenkin lopulta parempi selvin 4–1-voittolukemin.

– Ne kokemukset auttavat. Olemme olleet siellä ennenkin, pelanneet isoja pelejä, tiedämme miten niissä toimitaan.

Bryggman pelasi Tapparaa vastaan ensimmäistä kertaa urallaan loppuottelusarjassa. Kirvelevä tappio jätti paljon hampaankoloon.

– Kun katsoo finaaleita televisiosta, näkee kuinka surullisia hävinneen joukkueen pelaajat ovat. He ovat todella maassa. Se oli ensimminen kerta, kun koin sen itse ja se oli todella syvältä. Se tunne, kun olet niin lähellä, mutta et voita. Sitä haluaa päästä takaisin sinne ja saada uuden mahdollisuuden, Bryggman sanoo.