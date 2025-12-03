Miro Karjalainen meni taklaamaan mutta loukkaantuikin itse.
HIFK pelasi jääkiekon SM-liigassa Ässiä vastaan kolmannessa erässä ylivoimaa, kun porilaisvieraiden järkälepuolustaja Miro Karjalainen meni taklaamaan puolustusalueen kulmauksessa HIFK-kultakypärä Daniel Mäkiahoa.
Isännille 2–1-johtomaalin aiemmin kolmannessa erässä tehnyt Mäkiaho oli valmistautunut laitataklaukseen ja Karjalainen kellahti hänen saattamanaan jäänpintaan.
Karjalainen loukkaantui. Puolustaja konttasi jäässä. Tovin päästä hänet talutettiin pois jäältä.
MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin arvioi, että Karjalaisella "meni" vasen polvi. Hän harmitteli tilannetta Karjalaisen aiempi loukkaantumishistoriakin huomioiden.
Näet tilanteen ylälaidan videolta.