Valtteri Filppula avaa Jokerit-sopimuksensa sisältämää erikoisuutta: "Iso juttu itselleni"

– Muutaman viime kauden jälkeen on ollut vähän fiilis, että ei välttämättä enää halua pelata. Jossain vaiheessa kesällä on sitten tullut fiilis, että haluaakin vielä. Nyt kävi samalla tavalla. Tuli fiilis, että haluan olla Suomessa. Ei oikeastaan ollut vaihtoehtoja. Jos pelaan, pelaan Jokereissa.

Filppula liittyy Jokereiden joukkueeseen syyskuun alussa ja hänen on määrä pelata ensimmäinen ottelunsa 17. syyskuuta, kun Jokerit kohtaa TuTon. Tuossa vaiheessa Jokereilla on takanaan yksi kamppailu, kauden avausottelu Kiekko-Vantaata vastaa.

Jokereiden puheenjohtaja Mikko Saarni kertoo, että jonkinlaiset menestysbonukset Filppulan sopimukseen on kuitenkin kirjattu.

– Jokerit on ollut iso osa omaa uraani. Nuorissa tulin tänne ja sain pelata Liigassa. Sieltä puolelta on yritety puskea minua eteenpäin ja auttaa siinä uran alkuvaiheesa, että kaikki lähtisi menemään mahdollisimman hyvin. Siitä olen tosi kiitollinen ja sitä kautta Jokereista on tullut tosi tärkeä seura itselleni.