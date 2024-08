Jokerit-pomo paljastaa: Valtteri Filppulan sopimus käynnisti ketjureaktion – "Näitä ei ole kuin yksi Suomessa"

– Tietysti Jokerit-yhteisölle ja -perheelle ehkä se suurin asia. Uskon, että koko suomalainen jääkiekko tulee hyötämään tästä, että päästään nauttimaan Filppulan tasoisesta pelaajasta. Hän on edelleen ihan maailman huippupelaajia, ja se että hän tulee kasvattajaseuraansa ja haluaa antaa faneille ja yhteisölle takaisin, on ihan upea juttu.

Tomi Natri /All Over Press

Erikoinen yksityiskohta Filppulan sopimuksessa on se, että hän ei saa pelaamisesta lainkaan palkkaa. Sen sijaan Filppulasta tulee Jokereiden osaomistaja. Saarnin mukaan Filppulan sopimus ei edellytä seuralta mitään poikkeustoimia.

– Hän on ihan tavallinen, niin sanotusti tavallinen pelaaja, joka haluaa, että hänen mahdolliset palkkakulunsa sijoitetaan organisaation kehittämiseen ja myös joukkueen vahvistamiseen. Se kertoo myös "Vallen" luonteesta aika paljon.

Jonkinlaisia menestysbonuksia Filppulan sopimukseen on Saarnin mukaan kuitenkin seuran aloitteesta kirjattu.

Filppula kiekkoili kolme edellistä kautta Sveitsissä Geneve-Servetten joukkueessa. Sitä ennen takana oli 15 menestyksekästä kautta Pohjois-Amerikassa. Muutos on suuri, kun Filppula matkaa tulevaisuudessa bussilla Jokerien vieraspelireissulle muun muassa Kajaaniin ja Keuruulle.

– Tämä oli nimenomaan hänen toiveensa. Paljon keskusteltiin eri vaihtoehdoista, mutta hän teki selväksi, että jos ja kun hän on mukana, hän on yksi pelaaja siinä missä kaikki muutkin. Se oli hänelle erittäin tärkeä asia.

Tomi Natri /All Over Press

"Kyllä se on meidän tavoitteemme"

Syyskuussa alkavalla kaudella tavoite on kovempi: Mestiksen voitto ja nousu SM-liigaan karsintojen kautta.

– Filppulan tulo on asia, joka tekee siitä vielä realistisempaa kuin aikaisemmin. Kyllä se on meidän tavoitteemme.

Nousu SM-liigaan on kovan työn takana. Ensin Jokereiden pitäisi voittaa Mestiksen mestaruus ja sen jälkeen kepittää SM-liigan hännille jäävä joukkue paras seitsemästä -systeemillä pelattavassa karsinnassa.

Saarnin mukaan Jokereilla on valmius vahvistaa joukkuettaan pitkin kautta, jotta keväällä kaikki olisi valmista sarjanousun tavoitteluun.

– Kyllä on mahdollisuuksia reagoida. Tämä on meidän silmissämme aika pitkä prosessi. Katsotaan joukkueen rakennusta niin, että päivä siirtorajan jälkeen joukkue on valmis. Katsotaan ja tehdään siirtoja varmasti syksyn ja talven aikana. Katsotaan, mitä Liiga-joukkueet tekevät ja miten oma peli sujuu. Pidetään asiat auki.