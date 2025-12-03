JYPin Antti Tyrväinen törttöili itsensä ulos. Tapparan Kristian Tanus jouduttiin taluttamaan kaukalosta päähän kohdistuneen taklauksen jäljiltä.
JYP-puolustaja Juuso Pulli otti jääkiekon SM-liigaottelun avauserässä kiekkoa laidan vieressä haltuunsa, kun Tapparan ykkösketjunhyökkääjä Kristian Tanus lähestyi häntä.
Toista otteluaan JYPissä pelannut, rosoisista otteistaan tunnettu Antti Tyrväinen rynni väliin ja taklasi Tanuksen rajusti laitaan.
Tanuksen pää kolahti pleksiin, ja Tappara-tähti retkahti jäähän selälleen. Tanus oli jäässä tovin ajan tokkuraisen oloisena, kunnes hänet talutettiin pois kaukalosta.
Tyrväinen passitettiin videotarkistelun jälkeen ulos pelikellon näytettyä aikaa 9.00. Päätuomari Aleksi Rantala kuulutti Tyrväisen tulleen sivusta tilanteeseen ja taklanneen Tapparan pelaajaa päähän.
Näet tilanteen ylälaidan videolta.
Sarjakärki Tappara johti Tampereella pelattavaa ottelua 1–0. Aapeli Räsänen viimeisteli isäntien avausmaalin 50 sekunnin pelin jälkeen läpiajosta Benjamin Rautiaisen ja Aleksi Matinmikon esityöstä.