Valtteri Bottas teki Mercedes-lähdön jälkeen ison elämänmuutoksen – toivoo Audi-yhteistyöltä yhtä asiaa

Bottas on käyttänyt Alfa Romeon kuljettajana aiempaa enemmän aikaa henkisestä hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Pyöräilymatkat ja muu ajanvietto avopuolisonsa Tiffany Cromwellin kanssa ovat olleet täydellistä irtiottoa työkiireisiin.

Suomalaiskuskilla on lisäksi sivubisneksiä kahvin ja ginin valmistuksessa. Bottas kertoo Motorsport Week -lehden haastattelussa, että täysin päätyöstä poikkeava ajanviete on tehnyt hänelle hyvää.

– Oloni on aina kisoihin tullessani henkisesti raikas, ja olen aina innoissani pääsemään takaisin kiinni siihen, Bottas sanoo vaihtelun vaikutuksista.

– Uskon, että jos elämäsi on 24/7 formula ykkösiä eikä mitään muuta, niin silloin siitä tulee vähän jauhamista.

Mitkä asiat muuttuvat Audin alaisuudessa?

Edessä on kuitenkin muutos. Sauberin yhteistyö Alfa Romeon kanssa päättyy tähän kauteen, ja vuodesta 2026 alkaen sveitsiläistalli toimii sarjaan liittyvän Audin kumppanina . Isolle saksalaiselle autotehtaalle palaaminen saattaa koskea myös Bottasta.

– Tiimiä vaihtamalla koko ympäristö vaihtuu, tulee uudet ihmiset ja kulttuurikin on erilainen, koska tiimi on eri maasta kotoisin, Bottas pohtii.

– Tietysti maailmanmestaruudesta taistellessa on aina lisäpainetta. Se vaikuttaa ilman muuta. Tietysti se on pienempi tiimi kuin missä olin aiemmin, hän viittaa Mercedekseen.

Bottas on kuitenkin valmistautunut Audi-siirtymän mukan6aan tuomiin muutoksiin.

– Isommalla yhtiöllä joudun miettimään joitain sosiaalisessa mediassa jakamiani asioita toiseen kertaan, mutta se on ihan okei. Niin kauan kuin voin silti pitää hauskaa, se on hyväksi minulle. Se on pääasia.