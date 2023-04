Audin F1-projekti etenee vauhdikkaasti – paljastaa suunnitelmat moottorin prototyypin testaamisesta

Saksalaisen autojätti Audin on määrä liittyä Formula ykkösiin vuonna 2026. Valmistelutyöt ovat jo alkaneet, ja Audin hallituksen jäsen Oliver Hoffmannin mukaan asiat ovat edistyneet viime kuukausina "toden teolla"

Formula ykkösissä otetaan vuonna 2026 käyttöön uudet hybridimoottorit. Audi on jo pitkällä uuden voimayksikön kehittämisessä, ja sen on määrä testata uutta moottoria jo ennen vuoden päätöstä. Uuden moottorin kimpussa on työskennellytkin yli 260 asiantuntijaa Audin tehtaalla.