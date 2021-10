Valtteri Bottas sai taas rangaistuksen, Mercedeksen yllä pyörii hurjia väitteitä – Toto Wolff murahti: "Hevonp****a"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Meillä on ollut, valitettavasti, kauden puolesta välistä lähtien luotettavuusongelmia, joita on tullut vain lisää ja lisää, Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff myöntää.

– Ymmärrämme yhä paremmin ja paremmin, että mistä on kyse. Mutta meidän moottoreidemme luotettavuus ei ole lainkaan siellä, missä sen pitäisi olla. Keskeyttämisriski on suuri.

Wolff ei lainkaan ilahtunut siitä, miten Mercedes on päätynyt salaliittoteorioiden kohteeksi. Mercedeksen hurja suoravauhti on herättänyt jos jonkinlaisia väitteitä. Niitä on jaeltu muun muassa saksalaistallin kovimman kilpakumppanin Red Bullin leiristä.