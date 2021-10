Mercedeksen mystiset ongelmat alkoivat tehtaalla tapahtuneiden muutosten jälkeen – Toto Wolff kiistää asioiden yhteyden: "Ei tapahdu yhdessä yössä"

Mercedes on joutunut Red Bullin tarjoamassa kovassa kilpailutilanteessa yllättäviin vaikeuksiin, kun se on ottanut toistuvia lähtöruuturangaistuksia kauden sallitun määrän ylittävien voimayksiköiden asentamisella.

Valtteri Bottaksella on käytössään jo kauden kuudes polttomoottori, kun säännöissä sallittu määrä koko vuodelle on kolme. Tämä pudotti hänet USA:n F1-kisassa viisi lähtöruutua alaspäin yhdeksänneksi.

Tiedot jatkuvista moottorivaihdoksista ovat herättäneet kummastusta, sillä Mercedes on tullut tunnetuksi luotettavista voimayksiköistään. Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner epäili jopa, että Mercedes kerää nyt rangaistuksilla käyttökelpoisia moottoreita loppukauden ajaksi välttääkseen ikävät yllätykset loppumetreillä.

– Organisaation vahvuus on siinä, että vaikka Andy on tietysti poikkeuksellinen persoona, jolla on ollut vaikutusta menestykseen, mutta niin ovat myös Hywel ja kaikki hänen rinnallaan, Wolff kommentoi viikonloppuna Austinissa.