Verstappen vaikutti pilkkaavan Hamiltonia F1-lehdistötilaisuudessa – britiltä kylmä kuittaus: "Max ei tiedä, mistä minä puhun"

Tällä hetkellä Red Bullin ja Mercedeksen kiistan aiheena on F1-piireissä jo kyllästymiseen asti kulutettu termi porpoising. Pyöriäisen uintia muistuttavaa ylös ja alas kohdistuvaa liikettä kuvaileva sana on kuvailu vitsauksesta, joka on kiusannut erityisesti Mercedestä tällä kaudella.