F1-kuski Valtteri Bottas on ilmoitettu osallistujaksi tulevan vuoden maaliskuussa Australian Sydneyssä järjestettävään Race of Champions -kisaan.

Mestareiden kisa ajetaan tulevana vuonna ensimmäistä kertaa Australiassa. Bottaksesta on tullut maassa suosittu hahmo australialaisen avopuolisonsa Tiffany Cromwellin kautta, joten hän pääsee kisaamaan lähes kotikentällään.

– Läheinen suhteeni Australiaan ei ole mikään salaisuus, ja odotan innolla kisaamista ensimmäisessä Down Under Race of Championsissa, Bottas sanoo järjestäjän tiedotteessa.

– Toivottavasti saan myös paljon paikallisia faneja kannustamaan minua sen jälkeen, kun minusta on tullut Australian kunniakansalainen aiemmin tänä vuonna, vaikka totta kai yritän lyödä Australian joukkueen maiden välisessä kisassa.

Bottas vastaanotti kunniakansalaisuuden viime keväänä Adelaiden moottoriurheilufestivaaleilla.

Race of Championsissa eri moottoriurheilulajien kuljettajat kisaavat keskinäisestä paremmuudesta eri kulkupeleillä. Samalla tapahtumassa maat ottavat mittaa toisistaan. Sydneyn maaliskuiseen kilpailuun ei ole toistaiseksi ilmoitettu muita suomalaiskuskeja. Vuonna 2023 Bottas kilpaili Mestareiden kisassa Ruotsissa Mika Häkkisen parina.

Kisa järjestetään Sydneyn olympiastadionilla 7. ja 8. maaliskuuta 2025. Tapahtumaan ovat aiemmin ilmoittautuneet muun muassa nelinkertainen F1-mestari Sebastian Vettel, yhdeksänkertainen rallimestari Sébastien Loeb, ex-F1-kuski Mick Schumacher, uusiseelantilainen rallikuski Hayden Paddon ja rallicrossin seitsenkertainen maailmanmestari Johan Kristoffersson.