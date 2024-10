Legendaarinen kisa palaa – Schumacher ja Vettel mukana

Mestarien kisa ajetaan ensi vuoden maaliskuun 7.ja 8. päivä Australian Sydneyssä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Race of Champions kisataan eteläisellä pallonpuoliskolla.

Viimeksi vuonna 2023 kisan voitti Ruotsin Mattias Ekström. Vuosien varrella voittajiksi on selviytynyt aivan maailman huippuja. VOittajaksi on selviytynyt esimerkiksi Sebastien Ogier, Sebastien Loeb ja David Coulthard. Myös Vettel on voittanut yksilökisan kertaalleen, mutta joukkuekisassa hänellä on peräti seitsemän voittopystiä.