Valtteri Bottakselta "viime minuuttien peruutus" – vetäytyi odotetusta kisasta Mika Häkkisen parina

Bottas on asiasta uutisoivan Motorsport Weekin mukaan Alfa Romeo -kuljettaja joutui vetäytymään Ruotsissa lauantaina ja sunnuntaina ajettavasta tapahtumasta "muiden velvollisuuksien vuoksi" viime hetkellä.

– On kunnia olla täällä, kiitos kutsusta. Hän (Häkkinen) on lapsuudensankarini, Kimiläinen hehkuttaa.

Kimiläinen oli alun perinkin listattu Bottaksen ja Häkkisen varakuljettajaksi Race of Champions -kisassa.

Tänä vuonna Race of Champions koostuu Ruotsin lumisissa maisemissa järjestettävistä kahdesta kisasta – lauantaina ajettavasta kansojen välisistä joukkuekisasta ja sunnuntaina ajettavasta yksilökilpailusta.

Häkkisen ja Kimiläisen kisaamista voi seurata suorana ja suomeksi selostettuna sekä lauantaina että sunnuntaina kello 13 alkaen C Moren suoratoistopalvelussa ja C More Sport Max -kanavalla.