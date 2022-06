Piikki Kimi Räikköselle? Alfa Romeo -pomo suitsuttaa Valtteri Bottaksen toimintaa tallin tehtaalla: "Se on megatärkeää lisäarvoa"

Bottas on lukeutunut kauden seitsemänä ensimmäisenä GP-viikonloppuna keskikastin kärkikuljettajiin. MM-pisteissä hän on kahdeksantena, vain kymmenen pisteen päässä entisestä tallikaveristaan Lewis Hamiltonista .

– Hän on tuonut lisäarvoa ennen kaikkea auton ulkopuolella. Se tapahtuu palavereissa ja tehtaalla. Kyse on siitä, miten hän aina ajattelee tallia eikä itseään. Hän yrittää aina saada parhaan mahdolisen irti niistä 500 ihmisestä, jotka työskentelevät tehtaalla, Vasseur sanoi Racingnews365 -sivuston mukaan.

– Joka kerta, kun hän tulee simulaattoriin, hän jää kahdeksi tunniksi kiertämään tehdasta, osasto osastolta. Hän yrittää motivoida työntekijöitä. Se on näkymätön osa hänen työtään, mutta minun mielestäni se on upeaa. Olemme muita pienempi talli, ja tarvitsemme parhaan irti jokaisesta, Vasseur sanoo.

– Valtteri on vakuuttunut siitä, että hänen täytyy olla osaltaan tuomassa motivaatiota. Kun hän tulee tehtaalle, hän nousee lavalle ja puhuu kaikille. On vaikea arvioida tämän kaiken arvoa kierrosajaksi muutettuna, mutta se on ratkaisevaa, megatärkeää lisäarvoa.

– Meidän liiketoimintamme on erilaista kuin muissa yrityksissä. Muut raportoivat neljä kertaa vuodessa, meillä raportit tulevat viikoittain (radalla), ja ne raportit ovat myös julkisia. Minulle kaikkein tärkein asia on se, että heknilökunnan täytyy olla vakuuttunut siitä, että he ovat osa tulosta. Jos he ajattelevat toisin, he menettävät motivaationsa.