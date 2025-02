Valtteri Bottas paljasti kovan urakkansa Mercedeksellä

F1-kausi 2025 on Valtteri Bottakselle ensimmäinen 13 vuoteen, kun hänen ei lähtökohtaisesti ole tarkoitus ajaa kilpailuakaan. Kiireitä Mercedekselle palanneella suomalaisella silti riittää.

Kausi alkaa kolmen viikon kulutua Australiassa, ja päättyy 23 kilpailua ja lähes yhdeksän kuukautta myöhemmin Abu Dhabissa.

Bottas palasi kolmen Alfa Romeolla ja Sauberilla ajamansa kauden jälkeen takaisin Mercedekselle, talliin, jota hän edusti Lewis Hamiltonin rinnalla kisakuskina vuodet 2017–2021.

Nyt 35-vuotiaan suomalaisen roolina on tarjota kolmoskuskina tulitukea kisavelvollisuudet hoitaville George Russellille, 27, ja Andrea Kimi Antonellille, 18.

– Totta kai sitä haluaisi olla yksi niistä 20:stä, jotka asettuvat lähtöruudukkoon 24 kertaa vuodessa, mutta minulle oli selvää, että tämä tiimi olisi paras mahdollisuuteni vuodelle 2025, Bottas kirjoittaa Mercedeksen verkkosivuilla julkaistussa kirjeessä.

– Tämä on ollut kuin kotiin olisi palannut. Tuntuu kuin eiliseltä, kun lähdin, ja porteista käveleminen Brackleyssa oli viime viikolla todella mukava hetki. Jos kävelen tehtaalla, ihmiset pysähtyvät juttelemaan, ja se on todella todella hienoa.

Tulevalla kaudella Bottas kiertää kolmoskuskinakin kaikki 24 osakilpailua.

– Olen radalla ja sen ulkopuolella mukana kaikessa, mikä liittyy suorituskykyymme. Yritän käyttää kokemustani tiimin hyväksi oli kyse sitten säädöistä tai ajamisesta.

– Käyn läpi dataa, ja katson Georgen ja Kimin ajovideoita. Tarjoan ylimääräisen silmäparin. Toivottavasti voin myös ajaa ja testata.

Brackleyn-tehtaalla Bottas tulee tekemään töitä erityisesti simulaattorissa.

– Teen kehitystyötä W16-autoon. Olen tähän mennessä tutustunut kaikkeen sekä opetellut uutta autoa ja suunnitelmia tähän vuoteen.

– Käytin ystävänpäivän testatakseni istuinta. Se oli rakkautta toisella silmäyksellä, sillä kävi ilmi, että vanha istuimeni vuodelta 2021 oli yhä täysin sopiva.

Auton suorituskykyyn liittyvien tehtävien lisäksi Bottaksella on suuri rooli tallinsa markkinoinnissa ja kumppanitoiminnassa.

– Ja Tiktokissa tietenkin. Uskon, että meillä tulee olemaan hauskoja hetkiä sosiaalisessa mediassa.

Tallin kisakuljettajista Bottas uskoo auttavansa kauden aikana etenkin italialaistulokas Antonelliä.

– Hänellä on varmasti minulle kysymyksiä kauden mittaan, ja olen paikalla vastaamassa niihin. Hän oppii paljon myös Georgelta. Odotan innolla, että pääsen näkemään, miten hän kasvaa ja kehittyy tänä vuonna.

– Toivottavasti taistelemme kärjessä.

Toto Wolffilla (2. oikealta) on tänä vuonna johdettavanaan kaksi kokeneempaa kuljettajaa ja yksi tulokas. Valtteri Bottas aikoo olla kolmoskuskina avuksi erityisesti 18-vuotiaalle Andrea Kimi Antonellille (2. vasemmalta) mutta myös George Russellille.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.