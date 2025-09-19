Entinen F1-tähti Mika Salo on kertonut suorasanaisen mielipiteensä Valtteri Bottaksen habituksesta Piippuhylly-podcastissa.

Bottas, 36, on tehnyt F1-sarjassa hienon uran, joka jatkuu Cadillacin kisakuskina ensi vuonna. Suurimman menestyksen hän on saavuttanut Mercedes-vuosinaan 2017–2021.

Siirryttyään suurtallista Sauberille kaudeksi 2022 Bottas on nostanut profiiliaan myös sosiaalisessa mediassa. Tähän on liittynyt myös räväkkä muutos ulkonäössä.

Mika Salo antoi podcastissa suorasukaisen arvion.

– Mun mielestä se näyttää ihan ääliöltä. Viikset ja takatukka… mä olen sanonut sen Valtterillekin, Salo toteaa naureskellen.

– Viimeksi kun näin sen hän oli värjännyt viikset valkoisiksi. Sanoin, että "ei helvetti, värjäätkö sinä viiksiäkin". Ei jumalauta.

Salo kuitenkin korostaa, että Bottas on "mieletön tyyppi". Kaksikolla on Salon sanojen mukaan aina hauskaa yhdessä.

Lajikonkarin mielestä Bottas on myös Suomessa erittäin aliarvostettu moottoriurheilija. Varikolla suomalainen nauttii suurta arvostusta.

– Mielestäni hän on ihan täydellinen kaveri tuohon Cadillacin projektiin, Salo summaa.