Mercedeksen varakuljettaja Valtteri Bottas ei päässyt Formula ykkösten Azerbaidzhanin GP:n harjoituksissa tositoimiin.
Torstain mediapäivästä huonovointisuuden takia puuttunut George Russell toipui ajoissa ajokuntoon. Mercedes ennakoi jo torstaina, että Russellin huonovointisuus olisi lyhytkestoista.
Tämän kauden ajan Mercedeksen varakuljettajana toiminut Bottas ei ole päässyt kertaakaan auton rattiin GP-viikonloppujen puitteissa. Ensi kaudeksi hän siirtyy F1-sarjaan liittyvän Cadillacin toiseksi kisakuskiksi.
Päivän ensimmäiset harjoitukset alkoivat Suomen aikaa kello 11.30, ja toiset harjoitukset ovat ohjelmassa kello 15. Kauden 17. osakilpailu ajetaan sunnuntaina.