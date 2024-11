Tämän kauden päätteeksi Sauber-tallin hyvästelevä Valtteri Bottas vahvistaa neuvottelevansa GM Cadillacin kanssa mahdollisesta F1-sopimuksesta.

Yhdysvaltalainen General Motors liittyy F1-sarjaan Cadillac-brändillään kaudella 2026, ja hanketta vetävä vuoden 1978 F1-mestari Mario Andretti teki jo tuoreeltaan selväksi, että Bottaksen kaltaiselle kuljettajalle voisi olla tallissa tilausta.

– Meidän näkökulmastamme olettaisin, että ratkaisumme olisi aluksi yksi kokenut kuski – kansallisuudella ei ole väliä – ja sitten yksi amerikkalainen lupaus. Nämä ovat lähtökohdat tällä hetkellä, Andretti kommentoi aiemmin tällä viikolla NBC:lle.

250 GP-startin rajaa lähestyvä, urallaan 10 osakilpailuvoittoa saavuttanut 35-vuotias Bottas vahvistaa olleensa jo yhteydessä GM:n suuntaan.

– En varmasti ole ainoa, mutta totta kai se kiinnostaa minua, ja heidän mukaantulonsa on mahtava juttu F1-sarjalle. Se on mahtava brändi. GM on iso takaaja taustalla, joten projekti on ehdottomasti mielenkiintoinen, Bottas sanoi viikonloppuna ajettavan Qatarin GP:n alla Motorsport Weekin mukaan.

– Tämän myötä on enemmän mahdollisia tallipaikkoja kaudelle 2026. Sellaisen saaminen on tavoitteeni. Mutta jos niin ei käy, myös muissa sarjoissa on siistejä juttuja.

Huhujen mukaan Bottas voisi auttaa uutta tallia jo ensi vuonna.

Ensi kaudeksi Bottakselle on varmuudella tarjolla paikka ex-tallinsa Mercedeksen varakuljettajana. Tehtävää kaksi viime vuotta hoitaneen Mick Schumacherin kerrottiin aiemmin tänään siirtyvän uusien haasteiden pariin.

– Asiat sujuvat hyvin. Vielä on töitä tekemättä, mutta neuvottelemme.

– Jos päättäisin ottaa sen tehtävän vastaan, olisi varmasti vaikea seurata (kilpailemista) sivusta, mutta samalla koen, että minulla olisi paljon annettavaa tiimille. Toto (tallipäällikkö Wolff) tietää, mitä hän saisi minusta ja miten voisin auttaa tiimiä.