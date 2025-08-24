Valtteri Bottaksesta ällistyttävä F1-tilasto – "Yhä ainoa"

Valtteri Bottas tuli Mercedes-vuosiensa aikana tunnetuksi erinomaisena aika-ajosuorittajana, mistä kertoo myös Autosportin esiin kaivama tilastofakta.

Bottas on ollut viime päivinä taas F1-otsikoissa, kun RacingNews365-sivusto uutisoi suomalaiskonkarin tehneen kuskisopimuksen ensi kaudella F1-sarjaan liittyvän Cadillacin kanssa.

Bottas jäi viime kauden päätteeksi ilman ajopaikkaa, ja on toiminut tällä kaudella Mercedeksen testi- ja varakuljettajana. Suomalainen palasi niin sanotusti "kotiin", sillä Bottas ajoi Mercedeksellä vuosina 2017-21.

Autosport nosti Bottaksen sopimusuutisen yhteydessä esiin ällistyttävän faktan suomalaiskuljettajasta. Bottas ajoi Mercedes-vuosinaan joka ikinen kerta aika-ajojen kolmanteen osioon, mikä on poikkeuksellinen temppu tallin historiassa.

– Muistutus siitä, että Valtteri Bottas on historiassa yhä ainoa Mercedes-kuski, joka on selviytynyt joka kerta aika-ajojen kolmososioon, Autosport sanoo X-tilillään.

Bottas ajoi Mercedeksellä 101 osakilpailua. Paalupaikalle Bottas ajoi saksalaistallissa 20 kertaa.

Nykyinen kolmivaiheinen aika-ajosysteemi on ollut F1-sarjassa kaudesta 2006 lähtien. Mercedes liittyi F1-sarjaan kaudeksi 2010.

Bottaksen aika-ajotilastoa voidaan pitää merkittävänä, sillä Mercedes-kuskeina on ajan saatossa nähty myös maailmanmestarit Lewis Hamilton, Michael Schumacher ja Nico Rosberg ja tällä kaudella Mercedeksen kisakuljettajina ajavat George Russell ja Kimi Antonelli.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.