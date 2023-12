Valtteri Bottas vaatii F1-talliltaan parempaa – suomalaistähti on jo huomannut merkittävän muutoksen: "Asioita on alkanut tapahtua"

Alfa Romeon ja Bottaksen hiljattain päättynyt kausi sujui mollivoittoisesti. Talli jäi valmistajien MM-taulukossa yhdeksänneksi keräten vaivaiset 16 pistettä.

Valtteri Bottas sijoittui kuljettajien MM-taulukossa 15:nneksi ja tallitoveri Guanyu Zhou 18:nneksi. Petrattavaa riittää runsaasti, sillä Alfa Romeo jäi kauden aikana suorituskyvyllisesti todella kauas kärkitalleista.

Bottas on iloinen, että tahmea kausi on nyt takana päin ja tallissa puhaltavat uudet, lupaavammat tuulet.

– Olen iloinen, että se on nyt ohi. Ensi vuonna aloitamme jälleen nollista. Tallissa on tapahtunut todella monia muutoksia viime aikoina. Minusta ne ovat positiivisia muutoksia, Bottas toteaa Autosportille.

Alfa Romeo -nimestä ensi kaudeksi luopuva talli on jo aloittanut suunnittelemaan ensi kauden menopeliään. Bottas vaatii talliltaan rutkasti muutoksia, jotta talli voisi havitella ensi kaudella parempia sijoja.

– Tarvitsemme uuden auton ja sen on oltava erilainen. Tämän vuoden isoin oppi on se, että osuimme umpikujaan tämän auton kehitystyön kanssa. Emme pystyneet löytämään mitään isoa kehitystä, joten koko konseptin on oltava erilainen. Sen olemme oppineet, Bottas painottaa.

Toistaiseksi tallin suunnitelmat ovat olleet Bottaksen mieleen.

– Ensi kauden auton konsepti näyttää mielenkiintoiselta, joten siinä mielessä olen toiveikas. Meidän täytyy tehdä nyt vain kovasti töitä.

– Näkemäni perusteella olen iloinen, koska siinä on eroja. Minusta se on juuri se, mitä tarvitsemme. Ilmassa on kuitenkin vielä monia kysymysmerkkejä, koska olemme vielä aikaisessa vaiheessa (kehitystyötä). Näemme kuitenkin jo kehitystä ja viime viikot tehtaalla ovat itse asiassa olleet aika tuotteliaita.

Alfa Romeo sai syksyllä kelpo vahvistuksen tekniselle osastolleen, kun pitkän uran F1:ssä tehnyt James Key hyppäsi tallin tekniseksi johtajaksi McLarenin riveistä.

Bottas on huomannut, että Keyn saapuminen on tuonut tallin toimintaan toivottavaa vipinää.