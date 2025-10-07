Heinäkuussa Red Bullilta potkut saaneen pitkäaikaisen tallipäällikön Christian Hornerin alamäki alkoi jo lähes puolitoista vuotta aikaisemmin julkisuuteen tulleen kohun myötä. Nyt Daily Mail uutisoi, että kohun toinen osapuoli, Hornerin entinen avustaja, on maksettu hiljaiseksi.
Kaikki alkoi joulukuussa 2023, kun Hornerin alaisuudessa työskennellyt nainen kertoi hänen käyttäytyneen sopimattomasti. Red Bull suoritti tämän jälkeen omien sanojensa mukaan kattavan tutkinnan, jossa syytökset todettiin perusteettomiksi, ja Hornern annettiin jatkaa tehtävässään.
Heti seuraavana päivänä, juuri ennen F1-kauden 2024 alkua, suuri joukko F1-vaikuttajia sai sähköpostiin Google Drive -tiedostolinkin, josta löytyi arkaluonteista materiaalia Hornerista. Linkin takaa löytyi yhteensä 79 dokumenttia, jotka pitivät sisällään satoja viestejä. Niistä moni oli luonteeltaan seksuaalissävytteisiä. Horner on ollut vuodesta 2015 lähtien naimisissa Spice Girlsistä tutun Geri Halliwell-Hornerin kanssa.
Red Bull hyllytti syytöksiä esittäneen naisen täydellä palkalla, ja alkuvuodesta 2025 hänen kerrottiin hakevan oikeutta lakiteitse. Tapausta oli alun perin määrä käsitellä englantilaisessa työtuomioistuimessa tammikuussa 2026, mutta Daily Mailin mukaan nainen on nyt suostunut jättämään asian sikseen vastineeksi noin kolmesta miljoonasta punnasta (noin 3,5 miljoonasta eurosta).
Lehti perustaa tietonsa Red Bulliin kytkeytyviin lähteisiin ja kertoo naisen siirtyneen jo toisen F1-tallin palvelukseen.
Nyt maksettu summa on huomattavasti korkeampi kuin se, millä asia yritettiin alkujaan kuitata. Hollantilainen De Telegraaf nimittäin kertoi alkuvuodesta 2024, että Hornerin leiri olisi tarjonnu naiselle sovintoratkaisuna 650 000:ta puntaa (noin 750 000:ta euroa).