Valtteri Bottakselle mahdollisuus? Upouudella F1-tallilla kuusi kuskiehdokasta – "Puhelimeni on käynyt kuumana"

F1-sarjaan kaudella 2026 liittyvä Cadillac kartoittaa parhaillaan kuljettajia ensi kaudeksi.

F1-sarja ja kattojärjestö FIA kertoivat viime perjantaina hyväksyneensä Cadillacin liittymisen F1-sarjaan kaudesta 2026 eteenpäin sarjan 11:ntenä tallina.

Uuden tallin myötä F1-sarjaan avautuu myös kaksi uutta kuljettajapaikkaa. Tuore päätös antaa Cadillacille nyt mahdollisuuden aloittaa neuvottelut ensi kauden kuljettajistaan.

Monet ovat pohtineet, nähdäänkö uuden yhdysvaltalaisen F1-tallin riveissä myös yhdysvaltalaisia kuljettajia. Tallipomo Graeme Lowdon kertoi Cadillacin valitsevan kuljettajansa puhtaasti meriittien perusteella.

– Ilmiselvä kysymys on, tuleeko meillä olemaan amerikkalaisia kuljettajia. Henkilökohtaisesti en näe mitään syytä, miksi emme voisi valita amerikkalaista kuljettajaa meriittien perusteella. Ylivoimaisin peruste (kuskivalinnoille) on meriitit, Lowdon kertoo Reutersin mukaan.

Lowdonin mukaan Cadillac kartoittaa ensi kaudeksi kokeneita kuljettajia, jotka ovat tällä hetkellä ilman F1-paikkaa. Viime kauden päätteeksi ilman ajopaikkaa jäivät Valtteri Bottas, Sergio Perez ja Guanyu Zhou. Lisäksi myös Mick Schumacher on ilmaissut halunsa palata F1-sarjaan.

– Näemmekö kokeneita, kyvykkäitä ja taitavia kuljettajia, jotka eivät tällä hetkellä ole F1-ruudukossa? Kyllä. Me tulemme olemaan aika kiireisiä puhuessamme monille ihmisille. Puhelimeni on käynyt kuumana, se on varmaa, Lowdon sanoo.

– Meillä on helposti ainakin puolitusinaa (kuusi) ehdokasta, jotka ovat päteviä ajamaan taas F1:ssä.