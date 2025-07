Kulissipeli Valtteri Bottaksesta kiristyi – Cadillac-pomo kohautti: "Tikarit vedetty esiin"

Cadillac F1-tallin taustayhtiö TWG Motorsportsin toimitusjohtaja Dan Towriss on kommentoinut Valtteri Bottaksen ympärillä pyöriviä kuskihuhuja.

Mercedeksen vara- ja testikuljettajana tällä kaudella toimiva Bottas on pyörinyt viime viikot tiiviisti paluuhuhujen kohteena.

Bottas on kertonut avoimesti tähtäävänsä takaisin moottoriurheilun kuninkuusluokkaan kaudeksi 2026, jolloin uudet sääntömuutokset astuvat voimaan.

Kesän aikana paluuhuhut ovat nostaneet kierroksia, sillä Bottasta on viety vahvasti Alpinelle jo kesken tämän kauden. Spekulaatioiden mukaan Bottasta kaavailtaisiin kehnosti esiintyneen Franco Colapinton tilalle.

Bottas on ollut myös yksi ensi kaudella F1-sarjaan saapuvan Cadillacin kärkiehdokkaista. Cadillac-pomo Dan Towriss kommentoi suomalaiskuskin ympärillä pyöriviä Alpine-huhuja vihjailevasti.

– Kyllä tikarit on vedetty esiin siltä kantilta, Towriss sanoi Sky Sportsille RacingNews365:n mukaan.

Mediatietojen mukaan Cadillac on Bottaksen ohella kiinnostunut myös Sergio Perezistä ja Mick Schumacherista. Vaikka tulevat kuskipäätökset ovatkin uuden tallin kannalta äärimmäisen tärkeitä, suhtautuu Towriss rekrytointiprosessiin myös huumorilla.

– Töitä on paljon. Paljon salaisia tapaamisia varikoiden ja pubien pimeissä nurkkauksissa ympäri Iso-Britanniaa, kun puhumme kuljettajille, Towriss vitsailee.

– Mutta se on iso työ. Nuo ovat tärkeitä kuskipaikkoja. Hyviä kuljettajia on monia. Olen ollut vakuuttunut niin nuorista kuin kokeneistakin kuljettajista. Me todella etsimme kokemusta ensi vuodeksi, koska se on niin tärkeää uudelle tallille, Towniss jatkaa.