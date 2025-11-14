Valtteri Bottaksen Cadillac-tallikaveri Sergio Perez pääsi F1-auton rattiin ensi kertaa lähes vuoteen, kun meksikolainen testasi Ferrarin kauden 2023 autoa Imolassa torstaina.

Perezin, 35, testit ovat osa Cadillacin valmistautumista ensi kauteen. Yhdysvaltalaisvalmistajalla ei ole omaa aiempaa F1-autoa, ja talli käyttää Ferrarin moottoreita debyyttisesongillaan 2026.

Testeistä julkaistuissa kuvissa (alla) Perez ajoi mustaksi maalatulla Ferrarilla mustissa ajohaalareissa ja kypärässä, joten näky oli hieman erikoinen.

– Tämä on meille aikaa olla yhdessä insinöörien ja mekaanikkojen kanssa, aloittaa työt yhdessä ja puhua samaa kieltä, Perez kommentoi testejä aiemmin viikolla Reutersille.

– On kiinnostavaa nähdä, kuinka monta kierrosta saan ajettua ennen kuin niskani tuhoutuu, Perez jatkoi huumorilla.

Juttu jatkuu kuvan alla.