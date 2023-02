Valtteri Bottas sai loistouutisia heti F1-testien alkuun – autosta hyvin lupaavia merkkejä

– Auto tuntui hyvältä, mutta en tiedä, miten hyviä muut autot ovat. Huomasin ajon aikana, että autoon on tehty parannuksia viime vuodesta. Ongelmia ei ollut, joten se on iso muutos viime vuoden ensimmäiseen testiin. Saimme kunnolla kilometrejä, mikä on tässä vaiheessa todella tärkeää, toisen Alfa Romeo -kautensa aloittanut Bottas tuumaili.