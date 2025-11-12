Valtteri Bottas ja Tiffany Cromwell ovat ostaneet Etelä-Australiasta viinitilan, jossa he alkavat pyörittää majoitustoimintaa, kertoo Seven News Adelaide. Bottas haluaisi asettua tilalle asumaan pysyvästi sen jälkeen, kun hänen autourheilu-uransa joskus päättyy.

Pariskunta on hankkinut omistukseensa The Vineyard Retreat McLaren Vale -nimisen paikan Adelaiden eteläpuolelta. Kuuden hehtaarin viinitilan sydämestä löytyy kuusi pientä, persoonallista ja intiimiä majataloa sekä päärakennus.

Seven Newsin mukaan majataloissa on tarkoitus alkaa pyörittää Airbnb-majoitustoimintaa.

Alue on kaksikolle tuttu, sillä Cromwell on kotoisin varsin läheltä, Adelaiden kaakkoispuolella sijaitsevasta Stirlingistä. Itse majapaikka tuli tutuksi ensimmäisen kerran vuonna 2020, kun Bottas ja Cromwell majoittuivat tilalla suhteensa alkuaikoina.

– En ajatellut, että tässä kävisi näin, mutta Valtteri rakastui tähän alueeseen, ja sitten aloimme etsiä sopivaa paikkaa, Cromwell kertoo Seven Newsille.

– Muistan, kun majoituimme täällä vuonna 2020, ja olin ymmälläni tästä paikasta, Bottas sanoi.

Tila toimii pariskunnan kotina vastedes aina silloin, kun he ovat Australiassa. Ensi vuonna F1-sarjaan Cadillacin kisakuskina palaava Bottas haluaisi asettua tilalle uran jälkeen pysyvästi.