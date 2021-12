Ferrari teki valintansa: Mick Schumacher ja Räikkösen tallikaveri eturivissä F1-kisakuskiksi

– Antonio ei aja formula ykkösissä ensi vuonna, mutta hän jatkaa varakuskinamme vuonna 2022. Hän on varalla 12 kisassa, jotka sopivat yhteen Formula E -kalenterin kanssa, Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto kertoi medialle.

23 kisan kalenterissa Mick Schumacher on varamiehenä 11 kisaviikonloppuna. Hän kilpailee Haas-tallissa F1-sarjassa, joten hänelle otetaan tarvittaessa tuuraajaksi perinteikkään formulasuvun vesa Pietro Fittipaldi .

Mick Schumacherilta odotetaan tulevalla kaudella näyttöjä kehityksestään. Nuori saksalainen on tähän asti edennyt harppauksin urallaan aina toisen jokaisessa luokassa viettämänsä kauden aikana. Haas-tallin auto on tosin ollut koko sarjan hitain, mutta Binotton mukaan on tärkeintä saada tuore kokemus sääntömuutoksen vaikutuksista autoihin.