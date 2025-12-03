Saksan mukaan ei ole nähtävissä merkkejä siitä, että Venäjä olisi valmis neuvottelemaan.
Saksan ulkoministeriö vakuuttaa X-viestissään Saksan tukevan Ukrainaa ja EU:n suunnitelmaa käyttää Venäjän jäädytettyjä varoja Ukrainan rahoitustarpeiden turvaamiseksi.
Venäjä sanoi aiemmin olevansa valmis jatkamaan Ukraina-keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa niin kauan kuin rauhansopimuksen saamiseen vaaditaan.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff sekä presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner tapasivat alkuviikosta Moskovassa.