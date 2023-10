Lauri Tähkä helpottui oikeuden päätöksestä, vaikka tuomarit olivatkin erimielisiä: "On muiden käsissä, eteneekö tämä hovioikeuteen"

– Kyllä hän oli helpottunut käräjäoikeuden ratkaisuun, kun hänelle tästä asiasta kerroin. Aina omaan itseensä kohdistuvan syytteen lopputuloksen odottaminen on jännittävää, mutta helpottunut hän oli, kun hän tämän ratkaisun sai tietää, Tähkän asianajaja Riitta Leppiniemi kommentoi MTV Uutisille.

Tuomio on pitkälti salainen, mutta käräjäoikeus antoi asiasta julkisen selosteen. Selosteen mukaan Tähkää syytettiin siitä, että hän olisi väkivalloin ja hiuksista vetämällä pakottanut naisen seksuaalisiin tekoihin hotellihuoneessaan.

Poikkeuksellisen paljon todistajia

– Useimmiten seksuaalirikoksissa on sana vastaan sana ja tuomioistuin joutuu arvioimaan sitä, onko asianomistajan kertomuksen tueksi jotain välillistä näyttöä. Toisaaalta vastaaja tuo omaa kantaansa tukevaa näyttöä oikeuteen, Leppiniemi sanoo.

– On totta, että tässä oli kaksi pitkää päivää, kun asiaa käsiteltiin. Siinä oli syyttäjällä ja asianomistajalla poikkeuksellisen paljon henkilötodistelua, mutta myös vastaajalla. Kyllä hänen puolestaan on oikeudelle tuotu esiin niin hyvin kuin mahdollista hänen kantaansa tukevaa näyttöä.

Äänestyspäätös

Asiaa ratkaisemassa oli kaksi tuomaria, mies ja nainen. Merkillepantavaa on, että tuomarit olivat ratkaisusta täysin eri mieltä ja asiasta äänestettiin.

– Aika ajoin käräjäoikeus äänestää ratkaisuista. Lopputulema on nyt hylkäävä päätös. Julkisessa ratkaisuselosteessa avataan syytettä ja niin tässäkin on tehty, kuten myös se, miten hylkäävään lopputulokseen on päädytty, Leppiniemi toteaa.