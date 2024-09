"Läski sulaa tosi, tosi hitaasti" – Nämä asiat hallituksen budjettiriihessä kiinnittivät Pöllöraadin huomion

Pikkuinen näytelmä

– Oli kerrottu, että budjettiriiheen on varattu tiistai ja keskiviikko, ja sitten torvet soiden kerrottiinkin, että se valmistuu jo yhdessä päivässä.

– Tämä on tämmöinen yksituumaisuuden osoitus, jossa näytellään että kaikki on hienosti ja mahtavasti, Korkki sanoo.

Tätä konstia on Korkin mukaan käytetty ennenkin, muun muassa vuonna 2019 Antti Rinne keksi, että "tämä on ihan mahtava idea näyttää, että me hoidamme nämä yhdessä päivässä".