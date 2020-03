Valtio takaa ja pankit jakaa -periaate ei toimikaan koronakriisissä: Suomalaispankeilla ei ole rahaa tukea yrityksiä – tulppana on EKP

Jos jälleenrahoitusta ei ole näköpiirissä, pankit joutuvat kiristämään luotonantoa. Tällä hetkellä pankkien ”raaka-aine” on täysin jäässä.

Toimenpiteiden hitauden myötä tilanne etenkin pk-yritysten rahoittamisen näkökulmasta on tällä erää katastrofaalinen ja kriisi eskaloituu päivä päivältä. Pankeilla olisi valmius toimia, mutta ne eivät voi hoitaa osuuttaan kriisinhallinnassa, jos jälleenrahoitusmarkkinat eivät toimi.

Markkinaehtoinen rahoitus näyttäisi olevan kiinni, eivätkä luvatut rahoitustoimet ole lähteneet kanavoitumaan. Vaikka suunnitelmat ja tahtotila ovat olemassa, julkisten tahojen toimet ovat hitaita. Aika kuluu, ja jokainen viikko on tärkeä sen kannalta, että yrityksiä voidaan vielä pelastaa.

Sijoitustodistusmarkkina jäässä

– Sijoitustodistusmarkkina, joka esimerkiksi aikoinaan toimi moitteetta Lehmanin kriisin jälkeen, kun mikään muu maailmassa ei toiminut, on tällä hetkellä täysin jäissä. Se on ollut Suomen paras ja toimivin markkina kautta aikojen ja se ei toimi nyt, mikä on todella huolestuttavaa, Hypon treasury ja varainhankinnan johtaja Petteri Bollmann sanoo.