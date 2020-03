Nyt rysähti kymmenien tuhansien työntekijöiden lomautusrypäs, ainakin 1700 yritystä aloittanut yt-neuvottelut

Koronaviruksen vuoksi aloitettujen yt-neuvotteluiden piirissä on jo yli 150 000 suomalaista, työ- ja elinkeinoministeriö kertoi eilen. Kaikkiaan yli 1 700 työnantajaa on ilmoittanut aloittavansa yt-neuvottelut. Luvut perustuvat TE-toimistojen kirjaamiin tietoihin. Todelliset luvut voivat olla suurempiakin, sillä alle 20 henkilön työnantajien ei tarvitse ilmoittaa harkitsemistaan lomautuksista TE-toimistolle.

Terveystalo etsii työntekijöille uusia tehtäviä

Marimekko sulkee myymälänsä

Postin tytäryhtiön neuvotteluissa 3 600 ihmistä

Ilkka-Yhtymä jatkaa media-alan yt-ilmoituksia

Media-alalla yt-neuvotteluista on ilmoittanut Ilkka-Yhtymä. Mediakonserni aloittaa yt-neuvottelut enintään 90 päivää kestävistä lomautuksista koronavirusepidemian vuoksi. Neuvottelujen piirissä on noin 370 työntekijää.

Neuvottelujen piirissä ovat konsernin samanniminen emoyhtiö, kustannusyhtiö I-Mediat, painoyhtiö I-print ja ohjelmistoyritys Koodiviidakko.

Mediakonserni varoitti maanantaina koronavirusepidemian heikentävän yhtiön näkymiä. Yhtiö sanoi tuolloin, ettei anna uutta näkymää kuluvalle vuodelle, koska perusteltuja arvioita koronavirusepidemian vaikutuksista liiketoimintaan on vielä liian aikaista tehdä.

Konserniin kuuluva, startup-vaiheessa oleva vaikuttajamarkkinointitoimisto Somessa.com on jo aiemmin aloittanut sopeuttamistoimet.

Neuvottelujen piirissä eivät ole emoyhtiön kehitysyksikkö sekä talous- ja henkilöstöpalvelut, I-Medioiden digikehitystä ja kuluttaja-asiakkaita koskevat toiminnot sekä I-printin sanomalehtipainon yövuoro.