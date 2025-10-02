Keskusrikospoliisi (KRP) on saanut valmiiksi huumetutkinnan, jossa tehtiin noin 258 kilon amfetamiinitakavarikko. Huumeet toi poliisin mukaan Suomeen Ruotsista johdettu rikollisryhmä.
Törkeästä huumausainerikoksesta epäillään kolmea miestä, joista kaksi on Ruotsin kansalaisia ja kolmas Ruotsissa vakituisesti asuva turkkilainen.
– Poliisi otti kiinni vuonna 1968 syntyneen ruotsalaisen miehen ja takavarikoi hänen hallussaan olleen amfetamiinierän. Hänen epäillään säilyttäneen ja levittäneen erää Ruotsista saamiensa ohjeiden mukaisesti, tutkinnanjohtaja Matti Rekola sanoo tiedotteessa.
Toinen epäilty otettiin kiinni Ruotsista ja kolmas Espanjasta.
Poliisin mukaan Ruotsista johdetut huumekokonaisuudet ovat lisääntyneet.
– Ruotsalaiset tulevat markkinoille suurella volyymilla ja alhaisilla hinnoilla, Rekola sanoo tiedotteessa.