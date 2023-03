Valtava valloitus on rallin MM-sarjalle entistäkin lähempänä – "Olemme työskennelleet viimeiset puolitoista vuotta"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Mahdollisen Yhdysvaltain MM-rallin keskuspaikaksi on valikoitumassa Tennesseen osavaltiossa sijaitseva noin 180 000 asukkaan Chattanooga, jossa on määrä järjestää 7.–8. huhtikuuta esittelytapahtuma ja vielä syyskuussa virallinen testikilpailu.

– Esittelytapahtumassa näytetään tälle alueelle, mitä ralli on, ja testikilpailun tarkoituksena on vakuuttaa MM-sarjan ja FIAn johtajat. MM-sarja on odottanut paluuta Yhdysvaltoihin, ja me olemme työskennelleet heidän kanssaan viimeiset puolitoista vuotta.