MM-rallissa suuri laajenemissuunnitelma – promoottori pudotteli maiden nimiä

Paraguayssa on jo pidetty neuvottelut rallin MM-sarjan promoottorin ja maan presidentin välillä, ja tiedossa on, että promoottori haluaa toisen osakilpailun Etelä-Amerikkaan.

– Prosessi on käynnissä. Sen verran voin kertoa, että meidän suunnitelmissamme on kaksi kisaa Etelä-Amerikassa. Vielä emme voi sanoa, mikä toinen tulee olemaan (Chile on jo mukana). Aika näyttää, rallin MM-sarjan promoottorin urheilujohtaja Peter Thul sanoo MTV Urheilulle