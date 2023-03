Asiantuntija: Esapekka Lapilta vaaditaan voittotaistoon ajatusmuutosta – Rovanperäkään ei ole nyt suurin suosikki

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Hybriditeknologiaa hyödyntävillä Rally1-autoilla ajetaan tällä viikolla ensimmäistä kertaa korkeassa ilmanalassa Meksikossa. Suuri osa erikoiskokeista kaasutellaan yli kahden kilometrin korkeudessa, minkä lisäksi raastavan kovapintaisten sorateiden kilpailusta tekee myös kuumuus.

Meksikon rallireitillä on myös rutkasti irtosoraa, ja lähtöpaikka vaikuttaa siellä tulokseen Jari Ketomaan sanoin "järkyttävän paljon". MM-sarjaa kahden osakilpailun jälkeen johtavalla M-Sport Fordin Ott Tänakilla paikka on auraajana kaikkein huonoin, mutta hyvä se ei ole Kalle Rovanperälläkään. Kolme pistettä Tänakin perässä MM-sarjan kakkossijalla oleva Toyotan hallitseva maailmanmestari lähtee heti virolaisen jälkeen toisena liikkeelle.

– Kärjessä ajaminen on Meksikossa ihan käsittämättömän hankalaa. On ihan helkkarin liukasta. Tänak kärsii siitä ylivoimaisesti eniten, mutta siitä eteenpäin tilanne helpottuu. Kallelle on kakkospaikasta sekä hyötyä että haittaa. Se ei ole mikään optimipaikka; jos verrataan vaikka Lapin lähtöpaikkaan (kuudentena), onhan Lapilla paljon paremmat mahdollisuudet, Ketomaa ruotii.

"Lyövät pakan sekaisin"

Huomionarvoista on myös, että viime vuoden rajuimmissa sorakisoissa Sardiniassa ja Kreikassa Toyota oli vaikeuksissa, kun taas Hyundai korjasi potin molemmista osakilpailuista. Rovanperän mukaan Toyota on kuitenkin rehkinyt sen eteen, että ajokki toimisi Meksikon rallin kaltaisissa olosuhteissa ja "heti ensimmäisillä testivedoilla kävi ilmi, että auto on parempi niissä olosuhteissa".

– Jos tuntuma on parempi, se on ilman muuta tosi positiivista. Vaikuttaa hyvältä, jos Kalle on tyytyväisempi autoonsa. Mutta jos Ruotsin rallista (edellinen osakilpailu, joka käytiin lumella) on jotain johtopäätöstä vedettävä, Hyundai tulee edelleen olemaan aika vahva ja samoin Ford. Hankalimmissa soraralleissa olosuhteet vastaavat enemmän Ruotsin rallin kakkoskierroksen olosuhteita, eikä Toyota selkeästikään ollut Ruotsin rallin toisella lenkillä niin hyvä kuin ekalla lenkillä.

– Vaikka odotan Toyotalta nyt parempaa, ei välttämättä ole odotettavissa, että se olisi järkyttävän suurta harppausta tehnyt, Ketomaa tuumii ja uskoo Toyotan olevan vahvoilla Viron, Suomen ja Chilen kaltaisissa suurempien keskinopeuksien soraralleissa.

Ja vaikka Rovanperä on itsekin sanonut, ettei Meksiko ole hänen mielirallejaan, ei odotusarvoja voi matalaksi lyödä, kun kyse on niin piinkovasta rallikuljettajasta.

– En laskisi Kallea missään nimessä pois voittotaistelusta. Oletan, että Kalle ajaa tuon rallin voitosta. Kolmen joukossa hän varmastikin on, mutta kilpailu tullee olemaan tosi tiukka.

– Jos Lappi pystyy hyödyntämään lähtöpaikkansa hyvin, hän tulee olemaan tosi hyvissä asetelmissa. Jos lisäksi Takamoto Katsuta (seitsemäntenä tielle) ja kumppanit pysyvät tiellä, he tulevat menemään yllättävän kovaa ja lyövät pakan sekaisin ekan päivän jälkeen. Voi olla hyvinkin pienet erot toisen päivän lähtöpaikkoihin, jotka ratkaisevat tosi paljon.

"Jos Esapekka keskittyy vain ajamiseen"

Lapin kausi on käynnistynyt tukkoisesti. Monte Carlossa hän jäi kahdeksanneksi ja vaikka Ruotsissa hän oli paikoin hyvässä vauhdissa, rengasrikko oli hyydyttämässä suomalaista seitsemännelle sijalle. Lentoon suomalaisen ensimmäinen Hyundai-sesonki ei ole vielä lähtenyt.

– Jos Lapin suoritustasoa ajattelee, mukana on ollut tosi paljon auton miettimistä ja pähkäilyä, miten säädöt osuvat. Thierry Neuvillen suoritustaso Ruotsissa (kolmas sija) osoitti, että auto on aika hyvä. Tasoa pystyttiin nostamaan Monte Carlosta Ruotsin ralliin ja Ruotsin rallin aikana reilusti. Se kertoo siitä, että siinä autossa on sellaisenaan potentiaalia.

– Saako Esapekka sitä just optimaaliseksi itselleen? Todennäköisesti ei. Mutta jos Esapekka keskittyy vain ajamiseen eikä auton pieniin yksityiskohtiin, uskon, että lopputulos tulee olemaan tosi hyvä. Vauhtia kuitenkin on.

Ketomaan arvion mukaan kyse on siitä, onko "henkisellä puolella saatu edistystä". Mikäli on, hän uskoo Lapin olevan "jopa voittotaistelussa".

Ogier ykkössuosikki

Suurin suosikki Ketomaan papereissa on kuitenkin Sébastien Ogier. Vajaan kauden Toyotalla jälleen ajava kahdeksankertainen maailmanmestari ei ollut mukana Ruotsissa, mutta voitti sesongin avauskilpailun Monte Carlossa.

Ogier on myös voittanut viimeisimmät kolme Meksikossa ajettua MM-rallia 2018–20. Hänellä on Meksikosta kaikkiaan kuusi MM-rallivoittoa ja kaksi kakkossijaa.

Ketomaa alleviivaa Ogierin ajotyylin sopivan Meksikoon. Hän on ranskalaismaanmiehensä Sébastien Loebin tavoin tarkka jarruttaja, joka painaa kurveihin "suoralla autolla".

– Suomalaiset tykkäävät runtata paljon ratilla kurviin ja mennä veto päällä mutkia läpi. Kun voimaa on vähän, hyöty runttaavasta ajotyylistä kuitenkin häviää. Se tyyli on sen sijaan hyödyllinen esimerkiksi Suomessa, Virossa, Chilessä ja Ruotsissa.

– Ogierin historian, ajotyylin ja lähtöpaikan (viides) huomioon ottaen saattaa olettaa, että hyvää tulosta tulee. Hän on ehdottomasti meikäläisen voittajasuosikki numero yksi ja aika vaikea voitettava tuossa rallissa, Ketomaa summaa.

Meksikon MM-rallin ohjelma 2023:

Torstai 16.3.

18.01 Testierikoiskoe, Llano Grande (5,52 km)

Perjantai 17.3.

4.05 EK1 Street Stage GTO 1 (1,12 km) 4.28 EK2 Street Stage GTO 2 (1,12 km) 15.30 Huolto A, Rally Campus (15 min) 16.48 EK3 El Chocolate 1 (29,07 km) 17.46 EK4 Ortega 1 (15,71 km) 18.39 EK5 Las Minas 1 (13,79 km) 20.49 Huolto B, Rally Campus (30 min) 22.22 EK6 El Chocolate 2 (29,07 km) 23.20 EK7 Ortega 2 (15,71 km)

Lauantai 18.3.

00.13 EK8 Las Minas 2 (13,79 km) 1.16 EK9 Las Dunas Superspecial 1 (3,70 km) 2.16 EK10 Distrito Leon MX SSS (2,76 km) 5.00 Huolto C, Rally Campus (45 min) 16.13 EK11 Ibarrilla 1 (14,82 km) 17.04 EK12 El Mosquito 1 (22,56 km) 18.05 EK13 Derramadero 1 (21,70 km) 19.13 EK14 Las Dunas Superspecial 2 (3,70 km) 20.33 Huolto D, Rally Campus (30 min) 22.06 EK15 Ibarrilla 2 (14,82 km) 22.59 EK16 El Mosquito 2 (22,56 km)

Sunnuntai 19.3.

0.05 EK17 Derramadero 2 (21,70 km) 1.18 EK18 Las Dunas Superspecial 3 (3,70 km) 2.08 EK19 Rock & Rally SSS (2,76 km) 5.00 Huolto E, Rally Campus (45 min) 16.05 EK20 Las Dunas Superspecial 4 (3,70 km) 17.16 EK21 Otates (35,63 km) 18.24 EK22 San Diego (12,61 km) 20.18 EK23 El Brinco, Power stage (9,59 km) 21.33 Huolto F, Rally Campus (10 min)

Meksikon MM-rallin lähetykset C Moressa:

Torstai 16.3.

Klo 18.00 Testierikoiskoe

Klo 22.25 Rallisirkus (MTV3)

Perjantai 17.3.

Klo 3.15 Service Park (englanninkielinen)

Klo 3.50 EK1-2

Klo 16.30 EK3-5

Klo 20.15 Service Park (englanninkielinen)

Klo 22.05 EK6-8

Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)

Lauantai 18.3.

Klo 1.15 EK9

Klo 2.15 EK10

Klo 16.00 EK11-14

Klo 20.15 Service Park (englanninkielinen)

Klo 22.00 EK15-16

Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)

Sunnuntai 19.3.

Klo 0.00 EK17

Klo 1.15 EK18-19

Klo 15.55 EK20

Klo 17.10 EK21-22

Klo 19.30 MM-rallistudio

Klo 20.00 EK23 – Power Stage

Klo 21.30 MM-rallistudio