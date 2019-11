Valtakunnansyyttäjä Helsingin Sanomille: Raamatun siteeraaminen voi olla rikos, jos tarkoituksena on toisen loukkaaminen

Poliisi päätti aiemmin, että jutussa ei aloiteta esitutkintaa, mutta valtakunnasyyttäjä arvioi tilanteen toisin. Toiviaisen mielestä on syytä epäillä, että asiassa on syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla.

Uskonnonvapaus ei anna oikeutta solvata ihmisarvoa

– Näissä tuntemissamme pyhissä kirjoissa sanotaan, että on ihan oikein tappaa kokonaisia kansoja. Jos lyömme toisia tällaisilla Raamatun tai Koraanin lauseilla, silloin käytämme mielestäni väärin pyhien kirjojen sanaa, Toiviainen sanoo lehdelle.

Valtakunnansyyttäjän mielestä tekstin siteerauksen taakse ei voi mennä piiloon. Kyse on hänen mukaansa siitä, että rikokseen voi syyllistyä, jos siteeraa Raamattua tarkoituksenaan loukata toista.

– Pelkästään sen ymmärtäminen, että teksti on loukkaavaa, riittää, Toiviainen toteaa.

Ihmetystä on herättänyt se, miksi 15 vuoden takaisia kirjoituksia tutkitaan nyt. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on rikos, joka vanhenee viidessä vuodessa.

Toiviainen sanoo HS:lle, että niin kauan kuin tekstiä pidetään tahallaan yleisön saatavilla, rikos ei lähtökohtaisesti vanhene. Mitä kauemmin teksti on yleisön nähtävillä, sitä vahingollisempi vaikutus sillä on. Internet on tässä suhteessa hänen mukaansa vaarallinen väline.