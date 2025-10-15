Eniten molempia katsomusoppeja opiskellaan Uudellamaalla, kertoo Tilastokeskus.
Entistä useampi peruskoululainen opiskeli viime vuonna islamin uskontoa tai elämänkatsomustietoa, tiedottaa Tilastokeskus.
Islam on kolmanneksi suosituin katsomusaine Suomessa, ja sitä opiskeli viime vuonna yli neljä prosenttia alakoululaisista ja yli kolme prosenttia yläkoululaisista.
Alakoululaisista 15 prosenttia opiskeli viime vuonna elämänkatsomustietoa. Yläkoululaisista elämänkatsomustietoa opiskeli 11 prosenttia.
– Elämänkatsomustiedon suosio on noussut selvästi viime vuosikymmenestä. Esimerkiksi vuoteen 2016 verrattuna elämänkatsomusta opiskelevien osuudet ovat yli kaksinkertaistuneet sekä ala- että yläluokilla, Tilastokeskuksen yliaktuaari Vesa Hämäläinen sanoo tiedotteessa.
Maakuntien välillä huomattavia eroja
Suurin osa peruskoululaisista opiskelee edelleen evankelisluterilaista uskontoa.
Alakouluissa evankelisluterilaista uskontoa opiskelevien määrä on kuitenkin enää 77 prosenttia, kun yläkoululaisten keskuudessa osuus on vielä yli 80 prosenttia.
Erot eri maakuntien välillä ovat huomattavia.
Esimerkiksi Uudellamaalla islamia ja elämänkatsomustietoa opiskelevien prosenttiosuus on huomattavasti suurempi verrattuna koko maan lukemiin. Uudenmaan alakoululaisista 9 prosenttia opiskeli viime vuonna islamin uskontoa ja 24 prosenttia elämänkatsomustietoa.
Suhteellisesti eniten evankelisluterilaista uskontoa opiskelevia alakoululaisia on Etelä-Pohjanmaalla, jossa määrä oli noin 96 prosenttia.