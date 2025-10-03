Englannin kirkon johtajaksi, Canterburyn arkkipiispaksi, on valittu ensimmäistä kertaa nainen.
Britannian seuraavaksi arkkipiispaksi nimitetty Sarah Mullally vihitään virkaansa Canterburyn katedraalissa maaliskuussa 2026.
Reutersin mukaan Mullally kuvaa tulevaa asemaansa valtavaksi vastuuksi, jossa häntä motivoivat samat asiat kuin hänen tullessaan uskoon teini-ikäisenä: Jumalan ja muiden ihmisten palveleminen.
Canterburyn arkkipiispa on Englannin kirkon ja koko anglikaanisen kirkkokunnan hengellinen päämies. Mullally on tehtävässä ensimmäinen nainen.
Mullally on toiminut Lontoon piispana vuodesta 2018 lähtien. Aiemmin urallaan hän on toiminut muun muassa syöpähoitajana.
Konservatiivisia anglikaaneja edustava globaali GAFCON-liike (Global Anglican Future Conference) ehti jo kommentoimaan kriittisesti Mullallyn nimitystä toteamalla, että Canterbury on "luopunut auktoriteeristaan johtaa".