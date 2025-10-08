Britanniassa Manchesterissa synagogan luona viime viikolla väkijoukkoon hyökännyt henkilö soitti poliisille iskun aikana ja vannoi uskollisuutta äärijärjestö Isisille. Asiasta kertoo terrorismin torjunnasta vastaava poliisi.
Poliisin edustajan mukaan hyökkääjä soitti poliisille iskun alkuvaiheessa. Poliisi on aiemmin kertonut, että hyökkääjä oli ajanut autolla väkijoukkoon synagogan lähellä ja puukottanut ihmisiä.
Poliisi ampui hyökkääjän. Iskussa kuoli kaksi juutalaista, toinen todennäköisesti poliisin harhaluotiin. Lisäksi kolme ihmistä haavoittui vakavasti, myös heistä yksi todennäköisesti poliisin luodista.
Britanniassa poliisia valvova IOPC tutkii niin poliisin ampuman hyökkääjän kuin poliisin luotiin kuolleen uhrin kuolemaa. IOPC:n mukaan iskupaikalla ampuma-aseita käytti ainoastaan poliisi.
Neljä ihmistä on otettu kiinni kuulusteltaviksi.