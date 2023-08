Päivi Räsänen saapui luottavaisin mielin hovioikeuteen: Syytetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – kansanedustaja kiistää syytteet

Yksi syytteistä koskee Räsäsen kirjoitusta "Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen", joka on julkaistu vuonna 2004 Suomen Luther-säätiön ja Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan internetsivuilla. Kirjoituksessaan Räsänen sanoo homoseksuaalisuuden olevan "psykoseksuaalisen kehityksen häiriö".

Syytteitä myös tviitistä ja radiolausunnosta

Kahdessa muussa syytteessä on kyse Räsäsen kirjoituksesta Twitterissä ja hänen lausunnoistaan Ylen radio-ohjelmassa.

Syyttäjän mukaan Räsäsen sosiaalisessa mediassa jakama viesti antoi ymmärtää, että on häpeällistä olla homoseksuaali. Syyttäjän mukaan Räsäsen lausumat Pride-tapahtumasta kohdentuvat suoraan ja välillisesti kirkon johdon moitteiden kautta kyseisiin ihmisryhmiin.

– Pridea ja koko tapahtumaa ei ole olemassa ilman liikkeeseen osallistuvia seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Twiitin halventava viesti on, että homoseksuaalisuudella ei tule ylpeillä, vaan sitä tulee hävetä, valtionsyyttäjä Anu Mantila totesi aikanaan käräjäoikeudessa.

– Homoseksuaalisuuden leimaaminen häiriöksi, geenirappeutumaksi, häpeälliseksi, tuomittavaksi tai synniksi on homoseksuaalien ihmisyyttä ja ihmisarvoa loukkaavaa, Mantila sanoi käräjäoikeudessa.

Räsänen vaatii syytteiden hylkäämistä

– Siltä osin kuin käräjäoikeus on pitänyt lausumia homoseksuaaleja loukkaavina ja se on tehnyt perusoikeuspunnintaa, sen punninta on ollut puutteellista ja virheellistä. Käräjäoikeus ei ole tulkinnassaan ja punninnassaan huomioinut lainkaan homoseksuaalien oikeutta kunnian ja yksityiselämän suojaan eikä siihen kuuluvaa ihmisen autonomisuuden suojaa, syyttäjät toteavat hovioikeudelle jättämässään valituksessa.