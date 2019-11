Jarkko Sipilän kommentti: Valtakunnansyyttäjältä outo linjaus Päivi Räsäsen kirjoituksista – netin putsaaminen ei onnistu, vaikka kuinka yrittäisi

Kyse on edelleen netistä löytyvästä Räsäsen tekstistä. Poliisi tutkii nyt onko Räsänen syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

– Kiihottaminen kansanryhmää vastaan on jatkuva rikos, eli se tapahtuu niin kauan aikaa, kun viesti tai kirjoitus on yleisön saatavilla. Sen vanhenemisaika alkaa vasta, kun [viesti] on poistettu, Toiviainen totesi maanantaina MTV Uutisille.