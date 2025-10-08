Uskonnolliseen festivaaliin osallistuneet joutuivat hyökkäyksen kohteeksi Myanmarissa. Katso video iskupaikalta.
Varjoliitäjä pudotti pommeja keskelle uskonnollista juhlaa Chaung-Un kylässä Myanmarissa maanantaina. Kyseessä oli buddhalainen täydenkuun juhla.
Ainakin 40 uskotaan kuolleen ja yli 80 loukkaantuneen iskussa. Kuolleiden joukossa on Reutersin mukaan lapsia.
Reutersin tietojen mukaan kyseessä olisi ollut Myanmarin armeijan varjoliitäjä. Monet juhlaan osallistuvat osoittivat juhlassa mieltään sotilasjuntan väkivaltaa vastaan.
Myanmar on ajautunut sisällissotaan sen jälkeen, kun sotilasjuntta syrjäytti maan demokraattisesti valitun johtajan Aung San Suu Kyin vuonna 2021. Juntta on tehnyt sodan aikana merkittäviä väkivaltaiskuja siviilejä kohtaan.
Katso videot iskun jälkipyykistä yltä!
Lähde: Reuters / KameraOne