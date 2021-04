Kansanedustaja Päivi Räsäselle ja Luther-säätiön Juhana Pohjolalle syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Syyttäjälaitos kertoo tiedotteessaan, että yhden rikosepäilyn osalta valtakunnansyyttäjä on lopettanut esitutkinnan.

Syyttäjä: Väite "seksuaalisesta vinoutumasta" on halventava

Päätös koskee Räsäsen lausumia MTV:n julkaisemassa Maria Veitolan Yökylässä-ohjelmassa. Siinä Räsänen oli väittänyt, että homoseksuaalisuus on seksuaalinen vinoutuma.

Valtakunnansyyttäjän mukaan lausuma halventaa homoseksuaaleja, mutta vaikka esitutkinta suoritettaisiin loppuun, teko olisi kuitenkin kokonaisuutena arvioiden vähäinen. Tällöin valtakunnansyyttäjä jättäisi syytteen nostamatta. Tämän vuoksi esitutkinnan jatkaminen on tarpeetonta.

Syytteissä on kyse kolmesta eri asiakokonaisuudesta.

Räsänen on laatinut kirjoituksen "Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen." Räsänen on esittänyt kirjoituksessaan homoseksuaaleja halventavia mielipiteitä ja tietoja.

Räsänen on muun ohella väittänyt, että homoseksuaalisuus on tieteellisesti todistettu psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. Pohjola on julkaissut kirjoituksen Suomen Luther-säätiön ja Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan internet-sivustolla.