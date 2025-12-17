Valmet Automotive ja Sisu Auto ovat allekirjoittaneet sopimuksen Sisu GT -sarjan sotilasajoneuvojen osavalmistuksesta ja kokoamisesta Uudenkaupungin autotehtaalla.
Sisu Auton tavoite on kolminkertaistaa tuotantokapasiteetti kahden vuoden kuluessa. Yhden noin 65-prosenttisesti kotimaisen Sisu GT -sarjan ajoneuvon kotimaisen työn määrä on runsas henkilötyövuosi.
Valmistuksen arvioidaan työllistävän Uudenkaupungin tehtaalla vuositasolla runsaat 300 työntekijää. Valmet Automotive on aiemmin sopinut aloittavansa Patrian panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksen Uudenkaupungin tehtaalla.
Sisu Auton toimitusjohtaja Tomi Gardemeister totesi, että yhtiön tuotteilla on ennätysvahva kysyntä ja tilauskanta, samalla kun se laajentaa tuoteportfoliotaan.
– Kapasiteetti nousee kahden seuraavan vuoden kuluessa kolminkertaiseksi yrityksen kasvusuunnitelman edetessä. Tämän toteutukseen Sisu Auto tarvitsee luotettavia ja osaavia valmistuskumppaneita Karjaan tuotannon rinnalle, Gardemeister sanoi tiedotteessa.
Lue myös: Suomalaisyrityksen sotakorvauksena vastentahtoisesti tekemistä leikkureista kehittyi yllättäen menestystuote
Suomen valtio lähti tänä syksynä Valmet Automotiven enemmistöomistajaksi. Yhtiö siirtää painopistettään puolustusteollisuuteen, kun sopimus autojen kokoamisesta Uudenkaupungin tehtaalla päättyy.