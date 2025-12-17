Valmet Automotive ja Sisu Auto ovat allekirjoittaneet sopimuksen Sisu GT -sarjan sotilasajoneuvojen osavalmistuksesta ja kokoamisesta Uudenkaupungin autotehtaalla.

Mercedes-Benzin

– Valmet Automotiven ja Sisu Auton yhteistyön käynnistyminen on myös valtion näkökulmasta hyvin tervetullut uutinen. Kahden vahvan kotimaisen yrityksen yhteistyö lujittaa puolustussektoriamme ja parantaa entisestään huoltovarmuuttamme. Sillä on myös merkittäviä positiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja vientiin, sanoi työministeri Matias Marttinen (kok.) tiedotteessa.