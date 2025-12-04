Ensimmäiset Patrian panssaroidut ajoneuvot valmistetaan Uudenkaupungin tuotantolaitoksessa arviolta ensi vuoden loppupuolella.
Patria tiedottaa, että se on sopinut Valmet Automotiven kanssa yhteistyöstä, joka kattaa panssaroitujen ajoneuvojen valmistukseen liittyvän teknologiansiirron sekä ensimmäisten ajoneuvojen valmistuksen.
Yhteistyö teknologiansiirrossa käynnistyy heti. Ensimmäiset Patrian panssaroidut ajoneuvot valmistetaan Valmet Automotiven Uudenkaupungin tuotantolaitoksessa arviolta toisella vuosipuoliskolla 2026. Osapuolet eivät julkista yhteistyön kaupallista arvoa.
Patria-sopimuksen vahvistuminen on erittäin hyvä uutinen Valmet Automotivelle ja Uudellekaupungille, sillä syyskuussa aloitetut muutosneuvottelut päättyivät marraskuussa karuihin lukuihin.
Valmet Automotive ilmoitti tuolloin, että enintään 860 henkilöä lomautettiin toistaiseksi ja enintään 235 työsuhdetta päättyisi.
Jo tuolloin toiveet pantiin Patrian kanssa lokakuun lopussa allekirjoitettuun aiesopimukseen, joka nyt on saanut sinetin.