Viime keväänä uransa päättäneen maastohiihtotähden Therese Johaugin henkilökohtainen valmentaja paljasti norjalaisen valehdelleen MM-kisojen alla.

Johaug päätti uransa kotiyleisön edessä Trondheimin MM-hiihdoissa. Kirkkain tavoite, eli kultamitali jäi saavuttamatta. Hän jäi vain 4,9 sekunnin päähän neljästä kultamitalista. Johaug jäi sivuun juuri ennen MM-kisoja käydyistä maailmancupin kisoista Ruotsin Falunissa.

– Suunnitelmat ovat sitä varten, että ne voivat muuttua matkalla. Nyt teen muutoksen ja aion olla sivussa Falunin kisoista, jotta voin valmistautua parhaalla mahdollisella tavalla MM-kisoihin. En ole kipeä, Johaug sanoi päivää ennen Falunin kisoja annetussa lehdistötiedotteessa.

Johaugin puheet eivät kuitenkaan olleet totta.

– Sen takana oli taktiikka, Pål Gunnar Mikkelsplass kertoi Expressenille naisten maajoukkueen leirillä Torsbyssä.

Mikkelsplass oli vuosien ajan Johaugin henkilökohtainen valmentaja ja isossa osassa hiihtäjän sairauden peittelyssä.

– Valkoinen valhe? Kyllä, niin voi sanoa. Sitä kuitenkin haluaa olla vaiti tällaisessa tilanteessa, jos on tapahtunut jotain, mikä heikentää harjoituskykyä. Jotta voi välttää kaaosta ja huomiota, Mikkelsplass sanoi.

Johaug oli itse kertonut kesällä Expressenille, mikä aiheutti poisjäännin Falunista. Kaiken takana oli kotiin päiväkodista tullut ja sairastunut tytär Kristin.

– Hän antoi minulle influenssan. Hän sai talven oksennustaudin ja minä sain sen. Yhtäkkiä oli kolme viikkoa MM-kisoihin ja olin ollut kipeänä viikon ajan. Silloin pelko tuli ylleni. Oliko kaikki harjoitteluni mennyt romukoppaan, ehdinkö takaisin kuntoon? Johaug kertoi.

Mikkelsplassilta tiedusteltiin nyt, että oliko taudista valehteleminen oikea ratkaisu, vai olisiko ollut parempi kertoa totuus ja vähentää Johaugiin kohdistunutta painetta.

– Se on todella hyvä kysymys. Todellakin. Usein on siitä kyse, että yrittää olla mahdollisimman rehellinen kaiken suhteen. Silloin ei tarvitse salata keneltäkään mitään. Voi olla, että olisi ollut parempi olla avoin sairauden suhteen, Mikkelsplass totesi.

Itse sairauden vaikutuksesta Johaugin tuloksiin ei Mikkelsplass osannut sanoa tarkemmin.

– Ehkä pari sekuntia per kisa? Mikkelsplass totesi naureskellen.

– Ei, sitä ei voi sanoa. Tilanne oli nyt tämä. Se oli todellisuutemme. Mutta, se ei ole koskaan positiivista, kun sairastuu ennen mestaruuskisojen, Mikkelsplass päätti.